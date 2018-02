Mann im Wald von Ast getroffen und schwer verletzt

Oberkirch. Er sei am Samstag bei Oberkirch von einem herabfallenden Ast getroffen worden, teilte die Polizei am Abend mit. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in ein Krankenhaus. Er hatte in Begleitung in dem Wald gearbeitet. Bergwacht, Polizei und Rettungsdienst rückten aus und halfen dem Mann.