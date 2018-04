Mann bei Kranarbeiten lebensgefährlich verletzt

Weinheim. Das Unglück habe sich am Nachmittag bei Kranarbeiten auf einer Baustelle an der Bergstraße (B3) ereignet, teilte die Polizei in Mannheim am Dienstag mit. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Details zum Unfallhergang waren zunächst unklar.