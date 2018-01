Manchmal muss das Schwert gezückt werden

Das Haus ist bis jetzt nicht vor dem Abriss in einem sehr einfachen Verfahren sicher. Kaum zu glauben, aber wahr.Dabei ist die Wielandshöhe nicht nur selbst erhaltenswert. Das ehemalige Verbindungshaus steht auch in einem Ensemble von anderen Verbindungshäusern, die in Tübingen in einer Dichte stehen wie sonst nirgendwo. Dieses Alleinstellungsmerkmal, so Stadtarchivar Udo Rauch, sei entstanden, a...