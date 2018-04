Manche Firmen im Südwesten können ihre freien Stellen kaum mehr besetzen

Nürnberg/Stuttgart. Mit 2,45 Millionen rutschte die Zahl der erwerbslosen Männer und Frauen zum Ende des Winters auf den niedrigsten März-Stand seit der deutschen Wiedervereinigung.

Das sind 88.000 Arbeitslose weniger als im Februar und sogar 204.000 weniger als vor einem im Jahr. Geht es nach Bundesagentur-Chef Detlef Scheele, ist damit das Ende der Fahnenstange noch längst nicht erreicht: Er rechnet trotz der schwer abschätzbaren Folgen des Handelsstreits mit den USA mit weiter kräftig sinkenden Arbeitslosenzahlen. Sollten wir einen starken Frühjahrs- und Herbstaufschwung haben, könnte die Arbeitslosigkeit im Jahresverlauf auf bis zu 2,1 Millionen sinken“, sagte Scheele.

Weniger Langzeitarbeitslose

Von der anhaltend guten Konjunktur profitieren nach Scheeles Beobachtung inzwischen auch immer mehr Langzeitarbeitslose. Hatte ihre Zahl lange Zeit um die Eine-Million-Marke gependelt, liege sie inzwischen bei 845.000. „Monatlich sinkt die Zahl der Langzeitarbeitslosen im Schnitt um 10.000“, sagte Scheele. Die Zahl der Erwerbstätigen lag im Februar bei 44,32 Millionen. Im Vergleich zum Vorjahr waren es 618.000 Erwerbstätige mehr.

Auch in Baden-Württemberg sinkt die Arbeitslosenzahl wieder deutlich stärker. Im März waren landesweit gut 200.700 Menschen ohne Job, das waren rund 7000 weniger als im Februar. Anders als noch im Februar geht nun auch die Arbeitslosigkeit bei jungen Leuten wieder zurück. In der Altersgruppe bis 25 Jahre sank die Quote von 2,6 auf 2,5 Prozent.

Die positive Lage auf dem Arbeitsmarkt bringt einige Unternehmen zunehmend in Schwierigkeiten. Die Nachfrage nach Arbeitskräften bleibe hoch. „Um den großen Bedarf an Fachkräften decken zu können, müssen alle Potenziale auf dem Arbeitsmarkt gesichert werden“, appellierte Agentur-Chef Christian Rauch. „Auch lohnt es sich, in die Aus- und Weiterbildung der Menschen zu investieren.“

Gut 109.200 unbesetzte Arbeitsplätze waren in Baden-Württemberg zum Monatsende gemeldet. Das sind 13,7 Prozent mehr als zum gleichen Zeitpunkt vor einem Jahr. dpa