Mainz 05 muss in Hoffenheim liefern

Mainz. «Wir haben den Abstiegskampf eingeläutet und in aller Offenheit die Dinge angesprochen», sagte Trainer Sandro Schwarz am Freitag. «Wer jetzt nicht mitzieht, ist fehl am Platz», ergänzte Sportvorstand Rouven Schröder. Die Mannschaft müsse «machen statt reden», egal wer auf dem Platz stehe. Fraglich ist der Einsatz von Jean-Philippe Gbamin (Schnittwunde an der Hand), Yoshinori Muto (Rücken) und Torhüter Robin Zentner (Augapfel-Prellung), die bereits in Frankfurt gefehlt hatten.