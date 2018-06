Mädchen verletzt sich an absichtlich gespanntem Draht

Lehrensteinsfeld. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war die Neunjährige am Dienstag mit einem Tretroller unterwegs gewesen, als sie an dem in etwa einem Meter Höhe gespannten Draht hängenblieb. Sie verletzte sich am Körper und an den Armen. Unbekannte hatten noch an zwei weiteren Stellen im Ort - jeweils in der Nähe einer Grundschule - Drähte gespannt. Laut Polizei bestand eine erhebliche Verletzungsgefahr. Sie bittet um Zeugenhinweise.