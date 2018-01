Machtprobe auf zwei Ebenen

Stuttgart. Entscheidend, sagt Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz, seien „Verlässlichkeit, Vertrauen, Vertragstreue – das ist die Basis von allem.“ Es ist Mittwoch, der Tag nach dem großen Knall. Am Dienstag hatte die CDU-Fraktion einstimmig gegen jede Änderung am Landtagswahlrecht gestimmt und so die Tür für einen Kompromiss zugeschlagen. Dabei haben Grüne und CDU im Koalitionsvertrag eine Reform vereinbart. „Die guten Argumente für das Bestehende haben sich durchgesetzt“, sagt CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart. Vier Stunden habe man diskutiert – mit klarem Ergebnis. Die Aufregung hält er für übertrieben.

Doch die Wahlrechtsreform ist grünes Kernanliegen, die Partei verspricht sich davon einen höheren Frauenanteil im Landtag. Es gebe auch Punkte im Koalitionsvertrag die den Grünen „nicht so gefallen“, sagt Schwarz. Gleichwohl sei dies „nicht der Moment der Aufrechnung“. Die Koalition werde den Konflikt „auf jeden Fall überleben“. Es ist der Versuch, den für Grün-Schwarz heiklen Streit unter Kontrolle zu halten.

Andere werden deutlicher. „Das ist keine Lappalie, das ist Vertragsbruch“, sagt Grünen-Fraktionsvize Sandra Boser. Der parlamentarische Geschäftsführer, Uli Sckerl, droht Revanche an: „Erst muss die CDU klären, wie ihr Verhältnis zum Koalitionsvertrag ist. Dann reden wir wieder über gemeinsame Projekte.“ Das Votum der Abgeordneten hätte eine höhere Stellung als der Koalitionsvertrag, entgegnet Reinhart. Zudem sei klar, dass die Reform gar nicht mehr Frauen in den Landtag bringe, ergänzt CDU-Fraktionvize Nicole Razavi.

Ein Konflikt mit offenem Ausgang – dass die Machtprobe dabei mehrere Ebenen hat, macht eine Lösung nicht einfacher. Heute soll bei einer Krisensitzung des Koalitionsausschusses im Staatsministerium Tacheles geredet werden. Aber was heißt das schon, wenn die CDU nicht mit einer Stimme spricht?

„Ich will wissen: Wer hat bei der CDU eigentlich die Hosen an?“, fragt Schwarz. Dass in seiner Fraktion bei einer Abstimmung 9 der 47 Abgeordneten eine Reform des Wahlrechts nicht mittragen wollten und auch Landeschef Winfried Kretschmann wenig davon hält, geht im Getöse unter. Im Fokus steht nun die CDU. Das hängt mit innerparteilichen Querelen zusammen. Konflikte gibt es es in der Sache – und auch personell.

Was das Wahlrecht angeht, drängt auch die Frauen-Union (FU) vehement auf eine Änderung. Wie die Grünen verspricht sich auch die FU-Bundesvorsitzende Annette Widmann-Mauz davon eine bessere Frauenquote. Die ist mit 25 Prozent so niedrig wie in keinem anderen Landtag. Ob eine Änderung des Wahlrechts daran etwas ändern würde oder nicht die Parteien selbst gefordert wären, ist umstritten.

CDU-Landeschef und Innenminister Thomas Strobl aber ist derjenige, der den Grünen und FU eine Reform versprochen hat. Bei der entscheidenden Sitzung der CDU-Fraktion war er in Berlin. Durch das Votum ist er düpiert. Sein Verhältnis zur Abgeordneten-Riege und ihrem Anführer Reinhart ist ohnehin nicht das Beste. Strobl habe die Kritik seiner Abgeordneten nicht aufgenommen, sagen Kritiker.

„Die Fraktion bricht ohne Not einen Streit vom Zaun. Der Fraktionsvorsitzende beweist damit keine Führungskompetenz“, sagte ein Mitglied des CDU-Landesvorstands. „Wenn eine Partei streitet, gewinnt sie keine Wahlen – egal, wie viele Frauen oder Männer sie aufstellt.“