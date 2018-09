Maaßen: SPD will nicht nachgeben

Berlin. Die Union will abwiegeln, die SPD gibt sich standhaft: Im Streit um die Zukunft des Verfassungsschutzpräsidenten gibt die Koalition gemischte Signale. Bundeskanzlerin Angela Merkel kündigte gestern weitere Gespräche an, sieht den Fortbestand der Koalition aber nicht gefährdet. Doch eine Lösung ist schwierig, da Innenminister Horst Seehofer (CSU) als Dienstherr Maaßens diesem wiederholt das Vertrauen ausgesprochen hat. Mit Spannung wird erwartet, ob Seehofer bei einem CSU-Parteitag am Samstag Stellung beziehen und Maaßen erneut stützen wird.

Die SPD setzt weiter auf einen Rücktritt Maaßens. Generalsekretär Lars Klingbeil warf Merkel Führungsschwäche vor. „Es hat Bundeskanzler vor Frau Merkel gegeben, die es sich nicht hätten gefallen lassen, von einem Behördenchef in dieser Art vorgeführt zu werden“, sagte er der „Saarbrücker Zeitung“. Maaßen hatte Merkel und ihrem Sprecher widersprochen, wonach es nach der Tötung eines Deutschen in Chemnitz anschließend zu Hetzjagden auf Ausländer gekommen sei.

Wenn sie als Kanzlerin nicht weiter beschädigt werden wolle, müsse sie dafür sorgen, „dass Herr Maaßen geht“, sagte Klingbeil. Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel forderte Seehofer auf, sich rasch von Maaßen zu trennen. „Tut er das nicht, steht mehr auf dem Spiel als sein eigener Ministerposten“, sagte Gabriel dem „Spiegel“. „Dann geht es um die Regierung als Ganzes. Wenn es bei uns wackelt, bebt halb Europa.“ Bleibt Maaßen im Amt, stünde die SPD vor der Frage, ob sie die Koalition ein halbes Jahr nach Beginn platzen lassen will. Falls ja, könnte es Neuwahlen geben.

SPD und Grüne legen zu

Eine neue Umfrage gibt indes Anhaltspunkte, wie sich die hitzige Debatte nach den Vorfällen nach Chemnitz auswirkt: Demnach verlieren CDU und AfD, während SPD und Grüne profitieren. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union nur noch auf 30 Prozent – ein Rekordtief im ZDF-„Politbarometer“. Die SPD legte hingegen um zwei Punkte auf 20 Prozent zu, die Grünen gewannen ebenfalls zwei Punkte auf 16 Prozent. Die AfD büßte zwei Punkte auf 15 Prozent ein, die FDP einen Punkt auf 7 Prozent. Die Linke bleibt unverändert bei 8 Prozent.

In Chemnitz war am 26. August ein 35-Jähriger erstochen worden. Verdächtig sind drei Asylbewerber aus Syrien und dem Irak. Nach der Tat gab es Demos, bei denen es auch zu Gewalttaten von Rechtsextremisten kam. Maaßen wird kritisiert, weil er anzweifelte, dass es in Chemnitz „Hetzjagden“ auf Ausländer gegeben habe. Ein entsprechendes Video könne „eine gezielte Falschinformation“ sein, um „von dem Mord in Chemnitz abzulenken.“ dpa