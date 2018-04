MTV winkt das Finale

Den Auftakt zur Halbfinal-Serie in den Playoffs um die Deutsche Meisterschaft hatten sich die Volleyballerinnen des MTV Stuttgart etwas einfacher vorgestellt. Die Ladies in Black Aachen wehrten sich in der Stuttgarter Scharrena hartnäckiger und auch trickreicher, als es die 1947 Zuschauer erwartet hatten – am Ende setzte sich aber trotz aller Gegenwehr der Favorit mit 3:1 durch. Jetzt winkt den M...