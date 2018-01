Luxusturm wird noch später fertig

Stuttgart. Die Arbeiten am Luxus-Wohnturm Cloud No. 7 verzögern sich weiter. Zuletzt war die Übergabe von Business-Appartements und Wohnungen an die Eigentümer für Dezember geplant gewesen. Jetzt soll es Frühjahr werden, wie eine Sprecherin der Cloud No. 7 GmbH auf Anfrage mitteilte. Die Fertigstellung von Stuttgarts höchstem innerstädtischen Wohnhaus (61 Meter) wurde seit 2016 bereits mehrfach verschoben.

Einzig das Design-Hotel „Jaz in the City“, das sich in den unteren sieben Stockwerken befindet, ist bereit für den Betrieb und empfängt seit Jahresanfang Gäste. Seit Montag ist zudem die Gastronomie mit Restaurant und Bar auch für Nicht-Gäste des Hotels zugänglich. Die Dachterrasse mit Blick über die City soll im Sommer zum Hotspot werden

Dass die Baufortschritte im Rest des Hauses langsamer als geplant vonstatten gehen, sei bei einem Projekt mit so vielen beteiligten Firmen normal, erklärte die Cloud-Sprecherin schon im September. Zuletzt hätten unterschiedliche Einschätzungen in Sachen Brandschutz für neue Verzögerungen gesorgt. Zwischen dem Bauherren und dem Baurechtsamt soll es nach Angaben der Stadt vom Montag demnächst Gespräche darüber geben. dl