Luftbelastung in Tübingen zu hoch

In bundesweit 70 Kommunen wurden auch 2017 wieder die Grenzwerte für Stickstoffdioxid (NO2) überschritten – auch in Tübingen, wie das Umweltbundesamt (UBA) meldet. Dabei liegt die Universitätsstadt mit einem Jahresmittelwert von 48 Mikrogramm NO2 pro Kubikmeter Luft (erlaubt sind laut EU-Verordnung maximal 40) etwa im Mittelfeld der Städte. Bereits 2016 waren in Tübingen 48 Mikrogramm NO2 gemessen worden. „Schuld sind vor allem die Diesel-Autos mit hohen Realemissionen, die oftmals erst in den vergangenen Jahren zugelassen wurden und in den Städten unterwegs sind“, so UBA-Präsidentin Maria Krautzberger. Die EU-Kommission will Deutschland deshalb verklagen. Laut Prognose des Regierungspräsidiums sollen die Grenzwerte in der Tübinger Mühlstraße 2018 erstmals eingehalten werden.