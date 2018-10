Löw beruft glücklosen Stürmer Uth

Frankfurt. Mark Uth wartet auch nach neun Pflichtspielen immer noch auf sein erstes Tor für den Bundesligisten FC Schalke 04. Dennoch soll der 27-Jährige das Sturmproblem in der deutschen Nationalmannschaft lösen. Bundestrainer Joachim Löw nominierte den Schalker für den heißen Nations-League-Herbst mit den Schlüsselspielen in den Niederlanden (13. Oktober) und bei Weltmeister Frankreich (16. Oktober) erstmals. „Wir haben Mark Uth schon länger beobachtet. Er ist dynamisch, schnell und strahlt immer eine gewisse Torgefahr aus“, sagt Löw, der in seinem 23er-Aufgebot auf Ilkay Gündogan (Oberschenkelprobleme) und Nils Petersen (Schulterprobleme) verzichten muss.

Nach dem 0:0 gegen Frankreich zum Auftakt der Nationenliga im September in München benötigt der Weltmeister von 2014 mindestens einen Sieg, um nicht in Abstiegsgefahr zu geraten. Nur der Sieger der Dreiergruppe qualifiziert sich für das Finalturnier im Juni 2019, der Drittplatzierte steigt in Liga B ab. sid

Das Aufgebot, Tor: Neuer (FC Bayern), ter Stegen (FC Barcelona), Trapp (Eintracht Frankfurt)

Abwehr: Boateng (Bayern München), Ginter (Mönchengladbach), Hector (1. FC Köln), Hummels (FC Bayern), Kehrer (Paris Saint-Germain), Rüdiger (FC Chelsea), Schulz (1899 Hoffenheim), Süle (FC Bayern).

Mittelfeld/Angriff: Brandt (Bayer Leverkusen), Draxler (Paris Saint-Germain), Goretzka (FC Bayern), Havertz (Bayer Leverkusen), Kimmich (FC Bayern), Kroos (Real Madrid), Müller (FC Bayern), Reus (Borussia Dortmund), Rudy (Schalke 04), Sané (Manchester City), Uth (Schalke 04), Werner (RB Leipzig)