Lob und Gegenwind für den Erneuerer der Liberalen

Stuttgart. Es gibt diese meisterhafte Karikatur, die keine fünf Jahre alt ist. Fünf damalige FDP-Größen stehen hintereinander und jagen einander Dolche in ihre Rücken. Ein Sinnbild des gegenseitigen Belauerns, das die Liberalen seinerzeit prägte. Christian Lindner bezieht sich gern darauf, wenn er seine neue FDP erklärt – und den Umstand, dass es keinen spürbaren Gegenwind für seinen Kurs gibt. Vielleicht, so heißt es aus seinem Umfeld, liege das einfach daran, dass sich viele Leute in dem neuen Parteiklima wohlfühlen.

„Die FDP, die in den Deutschen Bundestag zurückgekehrt ist, ist nicht mehr dieselbe FDP, wie die, die aus dem Bundestag ausgeschieden ist“, rief Lindner seinen Anhängern am Samstag beim Dreikönigstreffen der Liberalen zu. Und der Applaus, der ihm daraufhin entgegenbrandete, scheint ihm recht zu geben. „Wir wollen als Antwort an Frankreich und andere auch an einer neuen Generation Deutschland arbeiten, in der alte Ideen und schwach gewordene Konzepte durch neue ersetzt werden“, fügte er hinzu. Das kann man als Aufruf an die anderen Parteien lesen, selbst einen Generationswechsel einzuleiten. Man darf es aber durchaus auch als Absage an die alten Zeiten der Liberalen werten.

In seiner Partei sieht Lindner sich jetzt, da das politische Geschäft nach Jamaika anläuft, unterschiedlichen Einflüssen ausgesetzt. Da sind zum einen die Jungen Liberalen, die zum Beispiel in der Flüchtlingspolitik andere, sanftere Akzente setzen wollen als die Parteiführung. Aber auch von einem Altvorderen wie Gerhart Baum gab es jüngst Kritik an der offiziellen Linie, als er das Scheitern der Jamaika-Verhandlungen bedauerte und der Partei einen „Glaubwürdigkeits- und Vertrauensverlust“ attestierte. Von Sabine Leutheusser-Schnarrenberger kam vor Dreikönig eine Warnung via Zeitungsbeitrag, die FDP dürfe nicht in Richtung AfD kippen. Am Rande des Dreikönigstreffens lobte sie Lindner immerhin für seine Arbeit: „Er macht einen tollen Job.“ Zuspruch erhielt er auch vom einstigen Parteichef Wolfgang Gerhardt, der in Lindner „den richtigen Mann am richtigen Ort“ sieht. Er teile seine Gestaltungsideen.

Es gibt jedoch auch ehemalige Führungskräfte, die gegen Lindner stänkern, etwa Gerhard Papke, Ex-Fraktionsvorsitzender im Düsseldorfer Landtag und einstiger Chef Lindners. Er sieht die Slogans der jungen FDP-Generation wie „German Mut“ vor allem als „stylische Werbebotschaft“. Die Liberalen seien in Gefahr, eine Christian-Lindner-Partei zu werden. Auch von anderen ehemaligen einflussreichen Liberalen gibt es durchaus Unmut, gar Zweifel an dem Neuen, das Lindner zelebriert. „Die Farben mögen ja neu sein“, heißt es von einer ehemals führenden Persönlichkeit der Partei. „Aber eigentlich verkauft er nur alten Wein in neuen Schläuchen.“ Stefan Kegel