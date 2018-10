Literaturpreis für Maryse Condé

Stockholm. Die Jury lobte Condés Werk als wichtigen Teil der Weltliteratur und die Autorin als magische Erzählerin mit einzigartiger Sprache. Die Auszeichnung ist ein Ersatz für den abgesagten Literaturnobelpreis. Das Preisgeld wird per Crowdfunding finanziert, der Betrag wird bei der Preisvergabe am 9. Dezember in Stockholm genannt. Die Neue Akademie ist extra zu diesem Zweck gegründet worden und wird nach der Preisverleihung wieder aufgelöst.

Die 82-jährige Condé habe in ihren Büchern respektvoll und präzise, aber auch mit Humor über die Verheerungen des Kolonialismus und der chaotischen Zeit des Postkolonialismus geschrieben, urteilte die Jury. Condé hat in Paris studiert. Sie lehrte unter anderem in Ghana, im Senegal, in Frankreich und in den USA. Bis 2002 war sie Professorin für französische Sprache und Literatur an der Columbia University in New York. Finalisten waren neben Condé die Kanadierin Kim Thúy, Neil Gaiman aus Großbritannien und der Japaner Haruki Murakami. dpa