Literarischer Spaziergang durch Oberndorf

Auf den Spuren eines fiktiven Frauenlebens führte die Theater-Intendantin die Spaziergänger durch Oberndorf. Heidi Heuschs anschauliche Erzählung ließ das Dasein einer Tagelöhner-Magd wieder lebendig werden. Vorbei an einer liebevoll geschmückten Scheune (Bild), Schweineställen, durch Traufgässle und verborgene Winkel wurde das karge, anstrengende und entbehrungsreiche Leben einer Magd von der frühen Kindheit über die Jugendzeit bis zum Tod deutlich. Auch die Bedeutung und Funktion eines „Gruberbänkles“ wurde den Zuhörern wieder in Erinnerung gerufen. Beim gemeinsamen Abschluss des Spazierganges im „Höfle“ saßen alle Beteiligten bei Schmalzbrot und Most zusammen – für eine Magd in damaligen Zeiten ein Luxusmahl! Dort tauschte man gemeinsame Erinnerungen an diese Orte oder Familiengeschichten aus und genoss das spätsommerliche Wetter.