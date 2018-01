Liebeserklärung an den Kessel

Stuttgart. Der Appell stieß auf offene Ohren. „Macht euch die Hände schmutzig“, warben Dennis Keifer (34) und Sebastian Schiller (34) um tatkräftige Unterstützung. Es galt eine steile Weinbergbrache in Stuttgart-Rohracker zu rekultivieren. An Idealismus fehlte es den Sandkastenfreunden nicht, aber am nötigen Kapital für die Utensilien. Auch an bezahlte Hilfskräfte war nicht zu denken. Also initiierten sie ein Crowdfunding, wie das Anzapfen von Finanzquellen heute heißt.

Der Aufruf war so erfolgreich, dass das Kaiser-Schiller-Konsortium (KSK) viel beachtete und hochgelobte Weine für zehn bis 29 Euro auf den Markt bringen kann. Dabei genießt das geschäftstüchtige Duo auch große Aufmerksamkeit in einer Klientel, die dem Wein aus Württemberg eher reserviert gegenüberstand. „Der Spirit ist aus der Geldnot entstanden“, freuen sich Sebastian Schiller, studierter Weinvermarkter, und der Steuerberater Dennis Keifer.

Wie vor 100 Jahren

Wenn es gilt, die etwa ein Hektar kleine Ertragsrebfläche zu beackern, wenn drei Kilometer entfernt vom Hauptbahnhof neue Stöcke gesetzt werden sollen, schaffen so viele junge Leute wie nie zuvor. Alles ist Handarbeit, eben der versprochene „Weinbau wie vor 100 Jahren“. Das hat auch Finanziers überzeugt, die 7000 Euro überwiesen haben. „Aber die Währung der Stunde ist nicht der Euro, sondern die Zeit der Menschen“, erklärt Sebastian Schiller, wenn er den „Weinbau zum Mitmachen“ propagiert oder Rebstockpaten sucht.

Diese zeitgeistige Variante eines Mini-Weinguts wolle „die Sehnsucht nach Natur aktivieren“, sagen die beiden einfallsreichen Macher. Sie haben damit Leute im Blick, „die im Büro sitzen oder vor dem Fließband stehen“. Die kleine Steillage taugt auch für Events. Selbst eine Agentur aus München habe sich bei ihnen auf das „Urban Winemaking“ eingelassen und sei rundum zufrieden gewesen, erzählen die beiden Macher stolz.

Der Weinbauverband Württemberg hat die „KSK Vintage Winery“ mit dem Jungwinzerpreis 2018 ausgezeichnet. Fünf Jahre nach den Anfängen des Start-ups zeige sich, dass es sich um „keine mediale Eintagsfliege“ handle. Vielmehr sei zu den Geldgebern „eine nachhaltige Kundenkommunikation und -bindung aufgebaut“ worden, heißt es in der Begründung.

Der zweite Preisträger konnte eine Rosine aus dem 138 Hektar großen „Kuchen“ der Weinkellerei Wilhelm Kern in Kernen-Rommelshausen herauspicken. Juniorchef Christoph Kern (30) konzentriert sich auf die zehn Hektar in Stuttgart. Mit professioneller Hilfe erarbeitete er die Weinlinie „Kesselliebe“ mit sechs Tropfen zum erschwinglichen Preis zwischen sieben und elf Euro. Die ersten 10 000 Flaschen sind abgefüllt, weitere Chargen folgen. „Das sind keine High-End-Freak-Weine“, sagt der großgewachsene Winzer über den „einsteigerfreundlichen Stil“. Die Bandbreite reiche von lieblich bis trocken.

Christoph Kern spannt für seine Edition das Stuttgarter Wappentier ein. Das Rössle findet sich auf den Etiketten wieder, mal wie ein Einhorn mit dem Fernsehturm auf dem Kopf, mal als „Neckarkarpfen“, mal als „Feuerseepferdle“. Zu jedem dieser Fabelwesen wird eine gereimte Geschichte erzählt. Mit dieser Form der Vermarktung setzt Kern einen Kontrapunkt zum Genörgel an der Topografie: „Die Kessellage ist etwas Tolles.“ Damit überzeugte er auch die Jury, weil für die Familienkellerei ein „zusätzliches Kundensegment mit höherem Preisniveau“ erschlossen werde. Werner Bader vom Weinbauverband glaubt: „Die Kesselliebe hat das Zeug zum Kultwein.“