Liebäugeln mit der Relegation

Vor ein paar Wochen war nicht absehbar, dass die Tübinger noch mal die Chance bekommen könnten, in der Relegation um den Aufstieg in die Landesliga zu spielen. Doch nach dem Derbysieg stehen für den Tabellenzweiten Tübingen nun zwei Endspiele im Saison-Endspurt um Platz 2 an. Am Samstag (20 Uhr) geht’s gegen den Tabellenfünften SG Ober-/Unterhausen, der zwei Punkte weniger auf dem Konto hat und a...