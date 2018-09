Letzter Akt im Maaßen-Drama

Berlin. Es gibt vermutlich nicht viele Momente, in denen Jens Spahn der Meinung ist, dass ihn ein Thema nichts angeht. Am Montagmittag aber ist ein solcher Moment: Spahn sitzt in einem Konferenzraum in Berlin; es geht um ein neues Buch über ihn, es geht um seine Vergangenheit und um seine Zukunft. Als Spahn allerdings nach der Causa Maaßen gefragt wird, verweist er geradezu erleichtert auf die Gegenwart, in der er ja nur der Gesundheitsminister sei. Nein, zur Debatte um den Verfassungsschutzpräsidenten, die nun schon seit rund zehn Tagen die Große Koalition in Atem hält, möchte er nun wirklich nichts sagen.

Nichts sagen ist ohnehin das Gebot der Stunde vor dem für heute angesetzten Krisentreffen im Kanzleramt. „Ich kommentiere das nicht“, antwortet die Vize-Regierungssprecherin. Auch die Sprecherin von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) mag sich nicht äußern.

Brisante Neuigkeit

Dabei macht gerade eine brisante Neuigkeit die Runde. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) habe sich entschieden; Maaßen müsse gehen, berichtet die „Welt“. Da hatte der Airbus 319 mit Merkel an Bord gerade Richtung Algerien abgehoben. Die Kanzlerin wolle die Ablösung auf jeden Fall, egal wie sich Maaßens Dienstherr Seehofer dazu stelle, hieß es weiter. Bestätigen mochte die Information zunächst niemand, dementieren allerdings auch nicht.

Klar war zunächst nur eines: Mit dem Bericht nahm der Druck auf den umstrittenen Präsidenten des Inlandsgeheimdienstes noch einmal zu. Eigentlich kaum denkbar, dass der Chef einer wichtigen Bundesbehörde im Amt bleiben kann, wenn die Kanzlerin ihm das Vertrauen entzieht. Oder zumindest Berichte nicht mehr bestreitet, wonach sie ihm das Vertrauen entzogen hat.

Womöglich sah sich Merkel gezwungen, die Temperatur im Kessel auf diese Weise zu erhöhen. Insgeheim gehegte Hoffnungen, Maaßen würde schon am Wochenende zurückziehen oder weitere Enthüllungen würden eine Entscheidung erzwingen, erfüllten sich nicht.

Immerhin aber fiel auf, dass Seehofer sich für seinen Verfassungsschutzmann auf dem CSUParteitag am Samstag nicht mehr verkämpfte. „Die Koalition wird weitergehen, lassen Sie sich da nichts einreden“, war alles, was er den Delegierten zu dem Fall zu sagen hatte. So hatte es auch Merkel zuvor versichert.

Wie es mit Seehofer selbst weitergehen wird, ist dagegen alles andere als sicher. Für die bayerische Regierungspartei kommt das alles zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Die Endphase des Landtagswahlkampfes ist eingeläutet, die CSU ist in der jüngsten Umfrage auf 35 Prozentpunkte abgestürzt. Da will sich niemand dazu äußern, dass die Kanzlerin mit einer Entlassung Maaßens auch den CSU-Vorsitzenden Seehofer vor den Kopf stößt. Der wiederum mit seinem frühen und klaren Rückhalt für Maaßen das Dilemma miterschaffen hat, aus dem es nun keinen guten Ausweg mehr gibt: Dreht Seehofer bei, so steht nicht nur er, sondern auch die Partei geschwächt da. Nimmt er den Kampf auf oder tritt er gar zurück, dann drohen der Partei keine vier Wochen vor der Wahl neue Turbulenzen.

Die SPD kann ihre Triumphgefühle dagegen kaum unterdrücken: Maaßen sei „untragbar“, schrieb Parteivize Ralf Stegner auf Twitter, „Gut, wenn Frau Merkel diese Haltung teilt.“ Die Sozialdemokraten hatten sich früh auf ein „Maaßen muss weg“ festgelegt. Bei einem ersten Spitzentreffen der Koalition dazu am vergangenen Donnerstag dann aber einer Gnadenfrist und einem Schweigegelübde zugestimmt. Das allerdings hielt Parteichefin Andrea Nahles selbst nicht ganz durch: „Herr Maaßen muss gehen, und ich sage Euch, er wird gehen“, tönte sie am Wochenende.

Entzündet hatte sich der Streit an Äußerungen des Verfassungsschutzpräsidenten nach den Vorfällen in Chemnitz. Nachdem auch Merkel „Hetzjagden“ auf Ausländer verurteilt hatte, sagte Maaßen in einem Interview, ihm lägen dafür „keine belastbaren Informationen“ vor. Vielmehr sprächen „gute Gründe“ dafür, dass es sich bei einem entsprechenden Video „um eine gezielte Falschinformation handelt, um möglicherweise die Öffentlichkeit von dem Mord in Chemnitz abzulenken“. Maaßen bestritt später allerdings, damit eine Fälschung des Videos angedeutet zu haben.

Was für die SPD eine Genugtuung werden soll, bringt die Konservativen in der Union mal wieder auf die Palme: „Es wäre fatal“, wenn Merkel Maaßen opfern würde, nur weil sie „der Auseinandersetzung mit der SPD ausweichen will, um bequem ihren Machterhalt zu sichern“, lästerte der Chef der Werte-Union Alexander Mitsch bereits.