Leselampe setzte Matratze in Brand

Wie die Polizei berichtet, war dort um kurz nach 7 Uhr die Matratze eines 34-Jährigen in Brand geraten. Der Mann hatte vergessen, seine Leselampe auszuschalten. Die heiße Lampe kippte auf die Matratze und setzte diese in Brand. Der 34-Jährige, der auf der Matratze geschlafen hatte, konnte sich unverletzt ins Freie retten. Ein Nachbar war vom Rauchmelder geweckt worden und hatte sofort die Feuerwehr verständigt. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen in kurzer Zeit löschen. Vorsorglich rückte der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen aus. Nach einer ersten Schätzung dürfte sich der Schaden in der Wohnung auf etwa 20000 Euro belaufen. Die beiden Zimmer waren nach dem Einsatz nicht mehr bewohnbar. Die restlichen Hausbewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.