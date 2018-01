Lenas Weckruf an Laura

Ruhpolding. Nein, mit Samthandschuhen müssen die deutschen Biathletinnen nicht angefasst werden, meint Magdalena Neuner. „Das sind alles Vollprofis, die in ein paar Wochen zu Olympia fahren wollen. Jetzt müssen sie einfach richtig Gas geben“, kritisierte die Doppel-Olympiasiegerin am Samstag die nervösen Auftritte der DSV-Damen bei den Heimrennen in Ruhpolding.

Und der „Anpfiff“ vor dem Staffelrennen wirkte wie ein Weckruf: Mit gut laufenden Skiern als Grundlage stürmte das Quartett in der Besetzung Franziska Preuß, Denise Herrmann, Franziska Hildebrand und Laura Dahlmeier danach auf Platz eins.

Zweite im Massenstart

„Das gibt Selbstvertrauen, wenn man merkt, dass der eigene Ski etwas besser läuft als bei der Konkurrenz, und sich dadurch etwas absetzen kann“, sagte Dahlmeier, die am Sonntag mit Platz zwei im Massenstart hinter Kaisa Mäkkäräinen wieder fast die Alte war.

In der Staffel waren dennoch erneut Patzer passiert: Hildebrand stürzte und musste einen Stock austauschen, Dahlmeier ging im Liegendschießen kurz aus dem Anschlag, obwohl eine Scheibe schwarz geblieben war – alles Anzeichen für Nervosität, die sich die DSV-Damen in Pyeongchang nicht leisten können. „Wenn es da ein Problem gibt, mit dem Kopf, mit der Einstellung, dann man muss man gezielt rangehen“, meinte Neuner, die sich gut in die Lage von Laura Dahlmeier hineinversetzen konnte.

Auch „Gold-Lena“ war stets die große Medaillenhoffnung und litt zunehmend unter dem Rummel um ihre Person: „Ich hätte mich am liebsten daheim eingesperrt“, sah Neuner Parallelen zu ihrer erfolgreichen Zeit von 2007 bis 2012: „Laura ist jetzt der große Star, da muss sie erst reinwachsen.“ Allerdings habe Dahlmeier eine Stärke, um den Druck in den kommenden Wochen zu meistern: „Sie ist vom Kopf her sehr stark.“ Die mentale Kraft soll der Medaillenkandidatin auf dem Weg nach Pyeongchang ebenso helfen wie die schnellen Ski von Ruhpolding. Manuela Harant