Lena Gercke erhält Radio Regenbogen Award

Rust. Die 29-Jährige werde als Medienfrau des Jahres ausgezeichnet, teilte der private Radiosender am Montag in Rust bei Freiburg mit. Gercke habe es zwölf Jahre nach ihrem Sieg in der ersten Staffel der Castingshow «Germany’s Next Topmodel» als Fernsehmoderatorin in die erste Reihe geschafft. Sie moderiert seit 2015 die TV-Show «The Voice of Germany». Seit rund zwei Wochen ist sie außerdem Jury-Mitglied bei «Das Ding des Jahres». Die undotierten Radio Regenbogen Awards werden am 23. März in zwölf Kategorien im Europa-Park in Rust verliehen.