Leicht bewölkt bis freundlich

Stuttgart. Zwei Stücke, die so wunderbar zueinander passen, dass man schon wieder von einem Fest der Harmonie sprechen darf: Zwei Apotheosen der Freundschaft und des Tanzes gleichermaßen. Bleibende Tanzkunstwerke, und als solche auch feste Bestandteile des Stuttgarter Repertoires über all die Jahrzehnte. Wobei das erste, Jerome Robbins‘ „Dances at a Gathering“ aus dem Jahr 1969, erst seit 15 Jahren im Stuttgarter Bestand ist.

Schon im Bühnenbild heiter bis wolkig, legt der Musical-Pionier Robbins hier das allzu strenge neoklassizistische Korsett seines Mentors Balanchine sichtbar lustbetont ab. Erste luftige La-La-Land-Anflüge lassen das Ensemble dennoch hochkonzentriert bei der Sache bleiben. Ein Balance-Akt der Bindungen und Paar-Findungen, umperlt von 18 Chopin-Klavierstücken, und dabei die wohl leichtfüßigste Schwerstarbeit, die ein Ensemble je zu leisten hatte. Die Stuttgarter lösen es mit Bravour.

Erzählt Robbins noch lauter Minidramen (oder Mini-Komödien) des Miteinanders, gliedert Cranko seinen Freundschafts-Beweis „Initialen R.B.M.E.“ ganz anders. Die maßgeschneiderte Sonderanfertigung für die jeweiligen Solisten-Paarkreuze lässt die vier jeweiligen Galionsfiguren (in diesem Fall: Alicia Amatriain und Elisa Badenes, aber auch die rollendebütierenden brasilianischen Jungstars Adhonay Soares da Silva und Moacir de Oliveira) brillieren und gut aussehen, ohne das restliche, groß besetzte Corps dabei zu vergessen.

Ein fünftes Initial müsste sowieso längst für den formidablen Friedemann Vogel reserviert sein, der zum 3. Satz des Brahms-Klavierkonzerts, im traumverlorenen Pas de deux mit Amatriain, wiederum eindrücklich die eigene Signatur hinzufügt. Großer Jubel im Opernhaus. Wilhelm Triebold

Info Die drei weiteren Januar-Vorstellungen sind ausverkauft. Dann wieder am 10. Februar, zwei Mal am 11. Februar sowie am 16. und 17. Februar.