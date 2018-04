Lehrpreis geht nach Tübingen

Der Ars legendi-Fakultätenpreis Medizin geht in diesem Jahr an die Tübinger Ärztin Dr. Anne Herrmann-Werner (37). Der mit 30000 Euro dotierte Preis würdigt herausragende, innovative Konzepte in der medizinischen Lehre. Er wird vom Stifterverband und dem Medizinischen Fakultätentag vergeben.

Anne Herrmann-Werner gelinge es hervorragend, die Lehre und Forschung an der Medizinischen Fakultät Tübingen und darüber hinaus weiterzuentwickeln, so die Jury. Ihre Unterrichtsformate umfassen Kommunikationskurse oder integrative Tandemprogramme in der Vorklinik. Dabei verbinde sie den vorklinischen und klinischen Studienabschnitt beispielhaft. Dabei berücksichtigt die Tübinger Medizinerin auch zahnmedizinische Aspekte.

Als Fachärztin für Psychosomatik ist sie seit mehr als zehn Jahren in fachspezifische Begleitforschung eingebunden und wirkt innerhalb der Tübinger Fakultät an diversen von ihr eingeworbenen Forschungsprojekten. Herrmann-Werner ist Oberärztin an der Abteilung für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie des Uni-Klinikums Tübingen. Die Auszeichnung wird bei einer festlichen Abendveranstaltung auf dem 79. Medizinischen Fakultätentag am 31. Mai in Mainz verliehen.