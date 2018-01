Lehrer fordern Streikrecht

Karlsruhe. Bisher dürfen Beamte in Deutschland nicht streiken. Ob dieses Streikverbot bestehen bleiben kann, prüft das Bundesverfassungsgericht an diesem Mittwoch im Fall von vier beamteten Lehrern aus Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Sie hatten an Warnstreiks teilgenommen und wehren sich gegen die anschließend verhängten Bußgelder von bis zu 1500 Euro.

Die Kläger werden von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) unterstützt, die sich seit den 1970er Jahren für ein Beamtenstreikrecht einsetzt. Den Beamten werde ein Menschenrecht vorenthalten. Sie hofft auch auf bessere Tarifabschlüsse, wenn sich Beamte an ihren Arbeitskämpfen beteiligen können.

Doch die Forderung ist umstritten. Die Lehrerverbände im Deutschen Beamtenbund wollen kein Streikrecht für Lehrer. Sie fürchten, dass der Beamtenstatus für Lehrer auf dem Spiel steht. „Die Unkündbarkeit schützt auch die pädagogische Freiheit der beamteten Lehrer“, betont Heinz-Peter Meidinger, Vorsitzender des Deutschen Lehrerverbands. Dass davon auch pädagogisch schlechte Lehrer profitieren, nütze nur „wenigen schwarzen Schafen“.

Eigentlich ist das Streikrecht der Arbeitnehmer im Grundgesetz geschützt. Eine Ausnahme gilt bisher aber für Beamte, denn das Grundgesetz wahrt auch die „hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums“. Zu diesen Grundsätzen gehört, dass der Beamte eine unkündbare Lebenszeitstellung hat und der Staat ihm amtsangemessene Dienstbezüge und Sozialleistungen zahlt. Im Gegenzug müssen sich Beamte inner- und außerhalb des Dienstes loyal und achtungswürdig verhalten. Die Rechte und Pflichten der Beamten werden per Gesetz festgelegt, nicht per Tarifvertrag. Deshalb haben Beamte bisher auch kein Streikrecht.

Das Beamtentum gilt als Garant für eine rechtsstaatliche, nur am Gesetz orientierte neutrale Verwaltung. Bei hoheitlichen Aufgaben, die mit Grundrechtseingriffen verbunden sind, muss der Staat zwingend Beamte einsetzen, also bei Polizei, Justiz, Finanzämtern und Ministerien. Bei anderen Bereichen der Staatsverwaltung kann der Staat wählen, ob er Beamte oder Angestellte beschäftigt.

Wenn Lehrer Beamte sind, dann gelten für sie die „hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums“, also auch das Streikverbot. Bewegung kam in diese Lage 2009 durch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR). Ein allgemeines Streikverbot für alle Angehörigen des öffentlichen Dienstes sei unverhältnismäßig, hieß es in einer Entscheidung zur Türkei. In Deutschland wurde das so verstanden, dass jedenfalls beamtete Lehrer künftig das Streikrecht bekommen müssen.

Im Jahr 2014 entschied das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, dass das deutsche Streikverbot für Lehrer gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstößt. Christian Rath