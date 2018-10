Lebensnähe gefragt

Der Evangelisch-Theologische Fakultätentag tagte in diesem Jahr in Tübingen. Er fasste einige Beschlüssen, die der vorsitzende Professor Bernd Schröder von der Georg-August-Universität Göttingen am Samstag vorstellte.Zum einen reagiert die Konferenz mit ihren Empfehlungen zum konfessionell-kooperativen Religionsunterricht. So werden bereits heute in Baden-Württemberg und Niedersachsen rund 25 Pro...