Laster rast in Autos: Baby und drei Erwachsene verletzt

Plochingen. Ein Lastwagen war am Montag auf der Bundesstraße 10 ungebremst in zwei auf der rechten Fahrspur stehende Autos gerast, wie die Polizei mitteilte. Eines der Fahrzeuge wurde zur Seite geschleudert, der 27 Jahre Fahrer wurde laut Polizei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Das zweite Auto, in dem eine 41-Jährige mit ihrem Baby saß, schob der Lastwagen noch einige Meter vor sich her. Wie schwer Frau und Kind verletzt wurden, konnte der Polizei zunächst nicht sagen. Sie wurden wie auch der leicht verletzte Lkw-Fahrer (54) in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Straße war nach dem Unfall am Morgen rund drei Stunden lang gesperrt.

Dem schweren Unfall war ein anderer vorausgegangen. Die beiden Autofahrer hatten nach Angaben der Polizei auf der rechten Spur angehalten, weil sie sich beim Überholen auf der zweispurigen Straße leicht berührt hatten. Einen Standstreifen gab es an der Stelle demnach nicht. Wohl schon nach wenigen Sekunden - die Beteiligten saßen noch in ihren Fahrzeugen - raste der mit Gerüstteilen beladene Kleinlastwagen in die stehenden Autos. Warum der Fahrer des Lastwagens nicht abbremste, war zunächst unklar.

An den drei Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Sachschaden von insgesamt 63 000 Euro. Die Verkehrspolizei und ein von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beauftragter Gutachter untersuchen den Informationen zufolge die näheren Umstände des Unfalls.