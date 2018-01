Laster kracht auf A8 bei Stuttgart in Tunnelbaustelle

Stuttgart. Warum der Lkw in der Nacht auf Mittwoch nahe Denkendorf (Kreis Esslingen) von der Fahrbahn abkam, war zunächst unklar, teilte die Polizei mit. Der Fahrer wurde eingeklemmt, sei aber ansprechbar, sagte ein Sprecher am frühen Mittwochmorgen. Zu möglichen Verletzungen konnte er noch keine Angaben machen. Die Rettungs- und Bergungsarbeiten dauerten an.

Der Lastwagen war in einer Linkskurve geradeaus gefahren, hatte die Baustellenabgrenzung und eine Betonverschalung durchbrochen. Danach rumpelte er nach Angaben des Sprechers rund 50 Meter in die Baugrube und prallte schließlich gegen eine weitere Verschalung. Die Autobahn war kurz nach der Abfahrt Esslingen in Richtung München zunächst voll gesperrt worden.