Lasogga ist ein zu dicker Brocken

Hamburg. Für den ganz großen Wurf stand dem 1. FC Heidenheim in der zweiten Fußball-Bundesliga ein „Fels“, wie es Trainer Frank Schmidt bezeichnete, im Weg. Dieser Brocken hieß Pierre-Michel Lasogga. Nach seiner Einwechslung sorgte er mit einem Hattrick innerhalb von neun Minuten für die Wende zum 3:2-Erfolg des Hamburger SV. „Ohne die Qualität von Lasogga hätte der HSV nicht gewonnen“, sagte Schmidt.

Nach der Heidenheimer 1:0-Führung schien ein Husarenstreich greifbar nahe. Doch Robert Andrich (69.) versagten bei seiner Chance zum wohl vorentscheidenden 2:0 sechs Meter allein vor HSV-Torwart Julian Pollersbeck die Nerven. „Dass wir nicht nachgelegt haben, ist der Hauptgrund dafür, dass wir mit leeren Händen nach Hause fahren müssen“, betonte Schmidt.

Er kann wie auch der FCH-Vorstandsvorsitzende Holger Sanwald mit den Lobeshymnen der Konkurrenz nicht viel anfangen. „Für uns bleibt festzuhalten, dass wir noch kein schlechtes Spiel gemacht haben. Wir haben aber erst fünf Punkte, und das ist deutlich zu wenig“, so Schmidt.

Nach dem schweren Auftaktprogramm mit den Auswärtspartien in Kiel, bei Dynamo Dresden und in Hamburg soll nun bei den kommenden drei Aufgaben mit der SpVgg Greuther Fürth, Jahn Regensburg und dem VfL Bochum das Punktekonto deutlich aufgebessert werden. Sanwald: „Das sind Gegner, da herrscht von den Voraussetzungen Waffengleichheit mit uns. Der HSV und wir befinden uns nicht auf einem Level. Du kannst so eine Mannschaft vielleicht in einem Spiel ärgern. Ich bin aber felsenfest davon überzeugt, dass auf eine ganze Saison hinaus Hamburg und der 1. FC Köln deutlich mehr Qualität haben und aufsteigen werden.“ dg