Landesverkehrsministerium und Handwerkskammer streiten um Ausnahmen

Stuttgart. Die Kammer betreibe „Stimmungsmache“, sagte Hermanns Amtschef Uwe Lahl der SÜDWEST PRESSE.

Auf ihrer Internetseite klagt die Kammer, dass die geplanten Fahrverbote „die Unternehmen in der Region Stuttgart ins Mark“ treffen würden. Die meisten Handwerksbetriebe seien „direkt betroffen, obwohl sie das Problem nicht verursacht haben“.

Die Vorwürfe seien „absurd“, sagte Lahl. „Wir bieten den Handwerkern mehr oder weniger vollständige Befreiung von Fahrbeschränkungen an, das betrifft immerhin 20 Prozent aller Pkw-Zu- und Abfahrten in Stuttgart. Die Äußerungen der Kammer sind daher reine Stimmungsmache.“

In einem Schreiben an Kammer-Präsident Rainer Reichhold, das dieser Zeitung vorliegt, lässt das Ministerium nun die Muskeln spielen. „Aus diesen Äußerungen kann ich nur schließen, dass die von uns geplanten Ausnahmen für Lieferfahrzeuge für das Handwerk ohne Bedeutung sind“, schreibt Lahl. Ohnehin sei das Land gehalten, die Ausnahmen im Sinne einer raschen Einhaltung der Grenzwerte so klein wie möglich zu halten. Daher stelle sich die Frage, „ob die Ausnahmen folglich aus Ihrer Sicht verzichtbar wären“. Für eine Stellungnahme wäre er „sehr verbunden“.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat derweil elf weitere Klagen zur Durchsetzung von besserer Luft eingereicht. Sechs Südwest-Städte trifft das: Heilbronn, Ludwigsburg, Backnang, Esslingen, Marbach und Reutlingen. Diese Städte verweigerten Maßnahmen wie das Diesel-Fahrverbot, um die Grenzwerte der Stickstoffdioxid-Belastung einzuhalten, teilte die DUH in Berlin mit. Neben den sechs Kommunen in Baden-Württemberg sind Dortmund, Bochum, Düren, Paderborn und Offenbach hinzugekommen. Insgesamt klagt die Umwelthilfe nun bundesweit gegen 28 Städte – darunter Stuttgart.

Neue Klagen gegen Kommunen

Nach einer neuen Untersuchung lassen sich die Stickoxid-Grenzwerte am Stuttgarter Neckartor selbst durch Fahrverbote nicht so schnell senken, wie von der EU verlangt. Selbst bei einem ganzjährigen Fahrverbot für Diesel unterhalb der Norm Euro 6 ohne Software-Update sei an der besonders belasteten Stelle in der Landeshauptstadt noch ein Stickoxidwert von 46 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft zu erwarten, heißt es in der Studie, die im Auftrag von Daimler und Bosch erstellt worden ist. Erlaubt sind 40 Mikrogramm im Jahresmittel.

Daimler schließt aus der Studie, dass flächendeckende Fahrverbote weder sinnvoll noch notwendig seien. Verkehrsminister Hermann sagte dagegen, nur mit der Blauen Plakette und dem gesamten von Grün-Schwarz initiierten Maßnahmenbündel könnten die Grenzwerte 2020 endlich eingehalten werden.