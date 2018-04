Landesgartenschau in Lahr erwartet eine Million Besucher

Lahr. Die Vorbereitungen gehen in die entscheidende Phase, sagten die Geschäftsführer Ulrike Karl und Tobias de Haen der Deutschen Presse-Agentur. Für die Gartenschau sei in drei Jahren Bauzeit ein 38 Hektar großes Gelände entstanden. An 186 Tagen werde es dort rund 4000 Veranstaltungen geben. Die Schau wird am 12. April eröffnet, sie dauert bis Mitte Oktober. Sie bestehe aus drei großen Parkanlagen, zu denen unter anderem ein großer See sowie eine Sporthalle gehören.

Die Gartenschau werde auf gute Besucherresonanz stoßen, sagte Agrarminister Peter Hauk (CDU). Zudem diene sie Lahr als wichtiges Instrument der Stadtentwicklung. Es seien neue Grün- und Freizeitanlagen entstanden, die auch nach Ende der Gartenschau bestehen bleiben werden. Die Stadt am Oberrhein werde damit langfristig von der landesweiten Gartenschau profitieren.