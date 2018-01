Land will Mittelständler fit machen

Stuttgart. Am 23. Februar öffnet in Schwäbisch Gmünd das erste „Pop-up Labor“ der Landesregierung. Eine Woche lang finden in einer „Werkstatt auf Zeit“ in der „Eule Gmünder Wissenswerkstatt“ Kurse, Vorträge, Workshops und weitere Veranstaltungen statt. Das von Wolfgang Bauer, dem Technologiebeauftragten der Wirtschaftsministerin, ersonnene Projekt richtet sich an die mittelständische Wirtschaft und soll kleinen und mittleren Unternehmen zu mehr Innovationsfähigkeit verhelfen. Bauer nannte das Angebot „eine Art Fitnessstudio der Innovation“.

Die insgesamt 43 Veranstaltungen in Schwäbisch Gmünd sind für Teilnehmer kostenlos. Unter anderem sollen laut Ministerium „Crash-Kurse zu Design Thinking und anderen agilen Innovationsmethoden oder auch Workshops zu kundennutzenorientierter Innovation“ angeboten werden. Dazu würden „praxisnahe Lösungen, wie zum Beispiel digitales Aufmaß, vorgestellt und eine Vielzahl weiterer Themen wie die Live-Entwicklung von Apps und Geschäftsmodellen sowie der Bau von ersten Prototypen bespielt“.

Die „Labore“ sind Teil der „Innovationswerkstatt“ des Wirtschaftsministeriums. Ressortchefin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) reagiert damit auf die nachlassende Innovationsdynamik. Weil vielerorts die Geschäfte gut laufen und die Auftragsbücher gefüllt sind, seien Unternehmer gefährdet, Zukunftsplanungen hintanzustellen. Dies sei gefährlich, weil der technische Fortschritt, etwa im Bereich Digitalisierung und Automatisierung, so rapide geschehe.

„Für Unternehmen sind Innovationen überlebensnotwendig. Hier stehenzubleiben heißt, womöglich abgehängt zu werden und zurück zu fallen“, sagte Hoffmeister-Kraut. Das Projekt helfe dem Mittelstand, der hier weniger Möglichkeiten als Großkonzerne habe.Das Land fördert die „Labore“ mit 420 000 EUR. Das nächste soll im Sommer im Ortenaukreis stattfinden. Anschließend soll das Konzept evaluiert und geprüft werden, wie der Ansatz landesweit umgesetzt werden kann. Axel Habermehl