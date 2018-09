Land unter in Macau

Die Region rund um das Südchinesische Meer ist heftige Tropenstürme zwar gewohnt. Doch was Taifun „Mangkhut“ am Wochenende auf den Philippinen, in Hongkong, Macau und Chinas bevölkerungsreichster Provinz Guangdong an Zerstörungskraft entfaltete, hat es in der Region seit Aufzeichnung der Wetterdaten noch nicht gegeben.

Mit Windstärken von bis zu 242 Stundenkilometern fegte der Mega-Taifun über Hongkong hinweg und hinterließ eine Spur der Verwüstung. Ganze Stadtteile der Finanzmetropole waren überschwemmt, Wolkenkratzer schwankten, Kräne stürzten um, zerbrochene Fensterscheiben flogen durch die Luft.

Da der Sturm mehrere Hochspannungsleitungen abriss, waren zwischenzeitlich Zehntausende ohne Strom. Bis zum Abend berichtete die Hongkonger Polizei von mindestens 120 Verletzten. Die Behörden sprachen vom „schlimmsten Taifun seit Aufzeichnung der Wetterdaten“. Auch der Sachschaden ist enorm. Mehr als 900 Flüge mussten allein am Internationalen Flughafen abgesagt Hongkongs werden.

Alle Casinos dicht

Auch in der benachbarten Stadt Macao hinterließ der Taifun Überschwemmungen und erhebliche Schäden. Erstmals in der Geschichte hatten die dortigen Behörden angeordnet, sämtliche Casinos zu schließen.

Über der südchinesischen Provinz Guangdong schwächte sich „Mangkhut“ am Abend allmählich ab. Angesichts der Regenmassen musste aber auch dort der komplette Verkehr gestoppt werden: Tausende Flüge wurden abgesagt, Hochgeschwindigkeitszüge und reguläre Bahnverbindungen in der gesamten Provinz gestoppt. Die chinesische Regierung hatte vorsorglich 2,4 Millionen Menschen von küstennahen Orten evakuieren lassen.

Die nach bisherigem Kenntnisstand meisten Opfer hat der Taifun zuvor auf den Philippinen gekostet. Dort war der Sturm am Samstag mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 285 Kilometern pro Stunde auf die dicht besiedelte philippinische Insel Luzon gestoßen, auf der sich auch die Millionenhauptstadt Manila befindet. Ein Polizeisprecher gab die Zahl der Todesopfer mit bis zu 100 an. Die meisten kamen bei Erdrutschen in Bergregionen ums Leben, die durch die heftigen Regenfälle ausgelöst worden waren.