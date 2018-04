Land investiert in Ausbildungskapazitäten für die Polizei

Stuttgart. Rund 37 Millionen Euro seien für Umbaukosten geplant - für Anmietungen von Räumen werden rund 13,5 Millionen Euro veranschlagt. Das teilte der Vorsitzende des Finanzausschusses des Landtags, Rainer Stickelberger (SPD), am Donnerstag in Stuttgart mit. Grund für die Umbauten: Die Zahl der Polizeianwärter soll von 1400 (2017) auf je 1800 im laufenden Jahr und im Jahr 2019 steigen. Die Polizeihochschule ist in Villingen-Schwenningen, es gibt zudem Außenstellen etwa in Biberach, Lahr und künftig auch in Wertheim.