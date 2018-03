Land hält Ehrenamtskarte nicht für das richtige Mittel

Stuttgart. Staatssekretärin Bärbl Mielich (Grüne) vom Sozialministerium sagte am Donnerstag bei einer Landtagsdebatte, dass das Land zwar offen sei für Gespräche. Allerdings halte das Ministerium eine Ehrenamtskarte wie etwa in Bayern samt der Vergünstigungen nicht für das richtige Instrument, um Engagierte zu motivieren. Grund dafür sei, dass die Kommunen den Hauptteil der Kosten tragen müssten.

Das hätten die Recherchen zur Ehrenamtskarte in Bayern ergeben, die nicht so erfolgreich sei wie versprochen, meinte Mielich. Wer sich mit der Karte ausweisen kann, kommt in Bayern zum Beispiel günstiger in Museen oder kann sich über viele andere Vorteile freuen.

Die Stuttgarter Staatssekretärin äußerte sich zur Ehrenamtskarte auf einen Zwischenruf hin und kündigte eine ausführliche Stellungnahme in einer Kleinen Anfrage an. Die Debatte im Landtag drehte sich zu dem Zeitpunkt auf Antrag der AfD eigentlich um Armut im Südwesten und die Lage an den Tafeln für Hungrige. Anlass dafür war die bundesweit diskutierte Abweisung von Ausländern durch die Essener Tafel.