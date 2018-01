Lakritz statt Lauchzwiebel

Stuttgart. „Törtchen, Patisserie, persische Datteln oder dänisches Lakritz“, zählt Renate Fahr auf. Es könne ja Süßigkeiten geben, nur nicht so viele und nicht zulasten des anderen Angebots. „Das passt nicht zur Markthalle“, findet die Stuttgarterin, die regelmäßig zum Einkaufen vom Killesberg herunter kommt. Hier verabredet sie sich mit Bekannten an der Austernbar oder auf einen Kaffee. Sie vermisst das früher viel größere Angebot an Obst und Gemüse, Fleisch und Backwaren.

In der Jugendstilhalle bieten derzeit 33 Händler ihre Waren an sowie drei gastronomische Betriebe. „Wir hatten in den letzten zwei Jahren fünf Mieterwechsel“, sagt Axel Heger. Der Geschäftsführer der Markthallen nennt es schwierig, einen Stand neu zu besetzen. Er sei um ein großes Angebot an frischen Produkten bemüht. „Südländische Lebensmittel haben wir momentan genug.“ Deshalb ist er auch sehr zufrieden, dass als neue Mieter eine Metzgerei von der Schwäbischen Alb und ein Bäcker aus Herrenberg ihre Produkte anbieten.

Aktuell gibt es elf Stände mit ausländischen Spezialitäten, darunter drei griechische Lebensmittelhändler. Auf Frischwaren konzentrieren sich zwei Käsestände, zwei Bäcker, drei Metzger und drei Obst- und Gemüsehändler.

Kürzlich hat Familie Ragossnig ihren 50 Jahre alten Obst- und Gemüsestand mit großem Aufwand renoviert: „Früher war es leichter, hier Geld zu verdienen“, sagt Dagmar Ragossnig. „Man hat auch viel schaffen müssen. Aber die Markthalle mit ihrem Angebot war konkurrenzlos in Stuttgart.“ Inzwischen könne man alles – von der Papaya bis zur Litschi – bei Discountern das ganze Jahr über kaufen. Der Wettbewerb sei größer geworden. Sie findet aber, dass die Qualität in der Markthalle besser sei. Dass viele ausländische Lebensmittel angeboten werden sei nachvollziehbar. „Es wird viel gereist. Dann will man auch in Stuttgart nicht mehr nur deutsch kochen und braucht Okraschoten, Pomelos, Zitronengras und Kakis.“

Das veränderte Angebot führt sie auf lange Arbeitszeiten zurück. „Wir haben elf Stunden – von 7.30 bis 18.30 Uhr – geöffnet. Wenn man einen Stand mit Frischwaren hat, kommen morgens zwei Stunden Aufbau und abends eine halbe Stunde Abbau dazu. Wer will heute schon noch so lange schaffen?"