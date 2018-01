L-Bank vergibt mehr Kredite an Südwest-Unternehmen

Karlsruhe. 2017 wurden die Unternehmen mit rund 3,36 Milliarden Euro gefördert, wie die in Karlsruhe ansässige Förderbank am Donnerstag mitteilte. Das war ein Plus von rund fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Unter anderem vergibt das Institut zinsgünstige Kredite an den Mittelstand. In diesem Bereich wurden insgesamt rund 2,26 Milliarden Euro (Vorjahr: 2,19) an mehr als 4400 Betriebe ausgezahlt. Damit wurde die Schaffung von etwa 8400 neuen Arbeitsplätzen unterstützt, etwa rund 278 000 Arbeitsplätze konnten gesichert werden. Die ausgezahlten Mittel für Existenzgründer legten laut Mitteilung um mehr als 10 Prozent auf 659 Millionen Euro zu.