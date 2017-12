Kurzes Schnee-Intermezzo im Südwesten

Stuttgart. Nach Schneefall unter anderem im Schwarzwald und auf der Ostalb am Donnerstag dürften auch am Freitag noch ein paar Flocken fallen, wie ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD) sagte. Vor allem im Schwarzwald könne es immer wieder etwas schneien. In der Nacht zum Freitag sei es frostig, Autofahrer müssten mit Glätte rechnen. Am Freitagabend steige die Schneefallgrenze - und schon in der Nacht zum Samstag drohe reichlich Regen. Im Schwarzwald könne es dann 40 bis 50 Liter pro Quadratmeter geben.

Für Wintersportler sind die Aussichten entsprechend schlecht: Neben dem vielen Regen werde es auch milder, sagte der Experte. Es gebe Tauwetter - so dass der Schnee selbst im Schwarzwald und im Allgäu nach und nach verschwinden dürfte. Auch für Feiernde sieht es zu Silvester nicht rosig aus: Es dürfte nass und stürmisch werden.