Kurden versammeln sich am Wochenende erneut im Südwesten

Stuttgart. So soll etwa in Stuttgart eine Kundgebung unter dem Motto «Freiheit für Abdullah Öcalan» stattfinden. Wie ein Stadtsprecher sagte, hat eine Privatperson die Kundgebung für Samstag mit etwa 300 Teilnehmern angemeldet. Sie ist von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr geplant. Öcalan wurde als PKK-Führer in der Türkei verurteilt und ist inhaftiert. Im Schlosspark trafen sich schon am Dienstag Teilnehmer zu einer Kundgebung.

Wie ein Sprecher der Stadt Konstanz sagte, werden am Samstag auch dort zwischen 150 und 200 Menschen zu einer Kundgebung in erwartet. Die Kundgebung läuft unter dem Motto «Stoppt den türkischen Angriffskrieg in Afrin und Rojava!».

In Reutlingen kommen Kurden zudem bei einer privaten Veranstaltung zusammen. Wie eine Stadtsprecherin mitteilte, war zunächst unklar, wie viele Menschen erwartet werden. Wie üblich müssten private Veranstaltungen nicht bei der Versammlungsbehörde angemeldet werden. Insofern lägen der Stadt keine weiteren Informationen vor.

In den vergangenen Tagen war das Risiko von Spannungen zwischen Kurden und Türken in Deutschland gestiegen. Vor allem das Vorrücken der türkischen Armee in der syrischen Kurden-Region Afrin sorgt in kurdischen Kreisen für Unmut.