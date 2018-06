Kundentoilette wird für Frau zur Falle: Polizei hilft

Willstätt. Als sie den Raum in dem Geschäft in Willstätt (Ortenaukreis) am Donnerstagabend wieder verlassen wollte, konnte sie die Tür nicht entriegeln, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Beamte kamen der Frau zur Hilfe, nachdem die auf ihre schwierige Lage aufmerksam gemacht hatte. Nach Angaben der Polizei war mit dem Schloss aber alles in Ordnung. Die Frau, die aus dem Ausland kam, kannte demnach die entsprechende Funktion der Verriegelung nicht und konnte sie daher auch nicht mehr öffnen. Die Beamten gaben ihr von außen Instruktionen - was zum Erfolg führte.