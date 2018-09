„Kunden spüren es am Geldbeutel“

Berlin. Vor vier Jahren ist der ehemalige Kanzleramtschef Ronald Pofalla aus der Politik ausgestiegen, um sich mehr um die Familie zu kümmern. Ruhig ist es trotzdem nicht um ihn geworden: Als Infrastrukturvorstand der Deutschen Bahn ist er für das neue Konzept „Digitale Schiene Deutschland“ verantwortlich und für Großbauprojekte wie beispielsweise Stuttgart 21. Ein Gespräch über die digitale Zukunft der Bahn, mehr Gütertransporte auf der Schiene und sinkende Ticketpreise.

Es wurde ein Brief von Bahn-Chef Richard Lutz öffentlich, in dem von miesem Management und sinkender Qualität die Rede ist. Auch sie unterschrieben das Dokument. Inwiefern ist die Infrastruktur für die Probleme verantwortlich?

Ronald Pofalla: Eisenbahn ist Mannschaftssport. Da wirken sehr viele Faktoren zusammen. Einige der Probleme sind hausgemacht. Andere sind externer Natur, wie die Auswirkungen des Rekordsommers 2018. Das hat ja ganz Deutschland auch jenseits der Bahn zu spüren bekommen. Klar ist, wir müssen schneller unsere Hausaufgaben machen, da gibt es nichts zu beschönigen.

Wie wollen Sie gegensteuern?

Es gibt einfach zu viele Störungen an den Zügen und wir müssen auch bei der Infrastruktur besser werden. Diese Themen haben wir erkannt und arbeiten mit aller Kraft entgegen.

Eine Lösung ist, dass bald tausende Züge digital fahren und so Millionen mehr Menschen transportieren sollen. Wie soll das geschehen?

Wir haben schon viele hundert Kilometer Schiene digitalisiert, und wir sind jetzt dabei, das European Train Control System (ETCS) einzuführen. Mit dem Programm „Digitale Schiene Deutschland“ wollen wir aber noch deutlich an Geschwindigkeit zulegen.

Was bringt das System?

In Europa haben wir 20 verschiedene Zugsteuerungssysteme. Deshalb ist Verkehr zwischen den einzelnen Ländern ziemlich kompliziert. Wenn wir ETCS flächendeckend einführen, können unsere Güterzüge in ganz Europa fahren und sind zum ersten Mal mit dem Lkw auf der Straße vergleichbar. Die machen an keiner Grenze halt, unsere Züge leider schon.

Mehr Güterverkehr ist ein Vorteil. Was bringt das System den Fernverkehrskunden?

Die Digitalisierung ermöglicht uns, ohne den Bau eines zusätzlichen Kilometers Schiene mehr Kapazität im Netz zu schaffen. Denn die Zugabstände, die heute oft sehr groß sind, schmelzen zusammen. So können wir mehr Züge fahren. Der Plan ist, dass wir bis zu 20 Prozent mehr Kapazität auf die Strecke bringen. Das neue System führt auch zu einer höheren Pünktlichkeit. Es bewirkt, dass die Züge unabhängiger von menschlicher Steuerung sind und damit zuverlässiger.

Auf der Strecke Berlin-München wird ETCS genutzt. Am Anfang gab es Probleme. Sind die immer noch vorhanden?

Wir hatten leider Kinderkrankheiten an unseren Zügen. Das hatte mit der Strecke nichts zu tun. Zum Glück haben wir das schnell in den Griff bekommen. Die neue Technik hat einen Quantensprung bewirkt. Denn wir fahren heute auf der Strecke mit einer durchschnittlichen Pünktlichkeit von über 90 Prozent. Das würden wir uns dann für die gesamten Verkehre wünschen.

In Ländern wie der Schweiz ist ETCS Standard. Warum hat es in Deutschland so lange gedauert?

Dass wir später dran sind, ist heute unser Glück. Denn Länder wie die Schweiz haben zwar ETCS eingeführt. Sie haben aber den Level 1 implementiert. Europa schreibt heute den Level 2 vor. So sind wir jetzt in der grandiosen Situation, nichts mehr nachrüsten zu müssen. Andere Länder müssen nun nachsteuern.

Wo wird das System als nächstes eingesetzt?

Wir bauen bis 2022 etwa 2000 Kilometer in Deutschland für den Güterverkehr aus. Das sind im Wesentlichen die Grenzübergangspunkte wie in Aachen. Daneben haben wir der Bundesregierung bei der Digitalen Schiene Deutschland ein zusätzliches Paket vorgeschlagen, bei dem wir sehr schnell Effekte erzeugen können. Das soll bis 2025 nochmal erheblich zum Ausbau von ETCS und digitaler Stellwerke beitragen.

Was beinhaltet das Paket?

Es besteht aus drei Teilen. Erstens bauen wir einen gewaltigen Korridor vom Norden bis in den Süden aus. Damit wollen wir 30 Prozent mehr Güterverkehr auf die Schiene bringen. Zweitens wollen wir auf einzelnen Teilstrecken mehr Kapazität schaffen, wo heute schon kaum mehr etwas zusätzlich geht. Drittens digitalisieren wir das Stuttgarter Netz im Rahmen von S21, hier gewinnen wir bis zu 20 Prozent mehr Kapazität. Bei der Stuttgarter S-Bahn erhoffen wir uns 10 Prozent mehr Züge. Teilweise sogar noch mehr.

Mehr Kunden bedeuten mehr Einnahmen. Außerdem können langfristig Kosten gespart werden, weil etwa die Wartung der Signale entfällt. Heißt das, dass die Ticketpreise nach zuletzt zwei Erhöhungen wieder sinken?

Ja, wenn wir flächendeckend die „Digitale Schiene Deutschland“ haben, wird das Schienennetz billiger zu betreiben sein. Wenn das passiert, sinken die Trassenpreise und damit können die Bundesländer mit demselben Geld mehr Regionalverkehr bestellen. Auch der Güter- oder Fernverkehr profitiert hier und am Ende werden es unsere Kunden an ihrem Portemonnaie spüren.

Viele Kunden merken Auswirkungen der Digitalisierung erst, wenn Strukturen fehlen. Internet in ICE ist immer noch extrem langsam und teilweise gar nicht vorhanden. Warum?

Wir haben alle ICE mit der nötigen Technik ausgestattet, um im Internet zu surfen und zu telefonieren. Insgesamt haben wir 100 Mio. EUR investiert. Wir können die beste Technik in einem ICE haben, wenn es Funklöcher gibt, können wir nichts machen. Deshalb ist unsere Forderung an die Bundesnetzagentur, bei der jetzt ausstehenden Ausschreibung für die 5G-Netze die Ausleuchtung unseres Kernnetzes verpflichtend vorzuschreiben.

ETCS braucht keine Signale, sondern kontrolliert den Zug auf der gesamten Strecke. Ist das System Voraussetzung für selbstfahrende Züge?

Es ist nicht möglich, mit ETCS Level 2 Züge autonom fahren zu lassen. Allerdings unterstützt das System den Lokomotivführer maßgeblich, weil die Technik mehr übernimmt.

Das heißt, es wird in den nächsten Jahren keine selbstfahrenden Züge geben?

Da sind wir für den Regelbetrieb noch weit von entfernt. In Hamburg arbeiten wir an einem Projekt, bei dem die S-Bahn ab 2021 auf einer Teilstrecke teilautomatisiert fährt. Der Lokführer ist jedoch immer an Bord. Teilautonome Züge wird es geben, aber in den nächsten 10 Jahren werden wir voraussichtlich keine selbstfahrenden Züge haben.

Anfang des Jahres war der Baustart zur Elektrifizierung der Südbahn von Ulm nach Friedrichshafen. Bis Ende 2021 soll gebaut werden. Wie ist der Stand?

Das Ziel ist ambitioniert, denn es ist ein großer Streckenabschnitt. Aber nach jetzigem Stand erfüllen wir den Zeitplan.

Die Bahn lehnt die Neigetechnik auf der Gäubahn ab. Diese Technik ist aber entscheidend, damit das Ertüchtigungsprogramm des Landes für die Südbahn greift. Was spricht gegen die Neigetechnik?

Wir sind nicht gegen Neigetechnik. Wenn die Regierung entscheidet, dass wir die Strecke mit dieser Technik ausbauen, dann tun wir das auch. Derzeit sind wir in den Finanzierungsgesprächen. Nach derzeitigem Stand gehe ich davon aus, dass wir bis zum Jahresanfang eine Finanzierungsvereinbarung haben können. Wir werden den Abschnitt Horb-Neckarhausen, für das Planrecht vorliegt, dann umgehend realisieren. Für mich hat die Gäubahn höchste Priorität.

Sie haben den Fertigstellungstermin für Stuttgart 21 auf Ende 2025 verschoben und die Kostenkalkulation auf 8,2 Mrd. EUR angepasst. Stimmt dieser Zeit- und Kostenplan noch?

Ja, der stimmt. Es war eine lange Diskussion im Aufsichtsrat und im Vorstand, und wir haben die Zusage gemacht, dass wir bis zum Fahrplanwechsel, also Dezember 2025, Stuttgart 21 und bis zum Fahrplanwechsel 2022 die Neubaustrecke Ulm-Wendlingen fertig stellen. Die Neubaustrecke wird einen gewaltigen Fahrzeitgewinn bedeuten. Wir halbieren da die Fahrzeit. Kein Mensch wird mehr mit dem Auto fahren, wenn er zeitökonomisch handelt. Denn er steht in den verkehrsdichten Zeiten lange im Stau, mit uns rauscht er in einer halben Stunde nach Stuttgart rein.