Kugeln und Vasen selbst geblasen

Wolfach. Nach Weihnachten ist vor Weihnachten. Dieser Spruch soll an dieser Stelle sagen, dass die Christbaumkugeln zwar noch am Baum hängen, dessen Tage schon gezählt sind, und es an der Zeit ist, sich über den Weihnachtsbaum 2018 Gedanken zu machen. Dabei kann ein Besuch in der Dorotheenhütte in Wolfach im Kinzigtal (Ortenaukreis) hilfreich sein. Auch dort werden die neuesten Trends für den gläsernen Weihnachtsschmuck kreiert.

Die Dorotheenhütte ist die letzte Glashütte im Schwarzwald. Wer sich an Weihnachtsbäumen noch nicht satt gesehen oder im Sommer Sehnsucht danach hat, ist dort richtig. Es sind das ganze Jahr mehr als 25 geschmückte Christbäume ausgestellt.

Besucher können den Glasmachern bei der Arbeit zuschauen. Besucher, die gut bei Puste sind, können sich mit Hilfe der Experten selbst ein Kunstwerk aus Glas blasen – ob Kugel oder Vase.

Die Glashütte mit dem Besucher-Glasblasen ist täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet, an Silvester bis 13.30 Uhr, an Neujahr geschlossen. Einlass ist bis spätestens eine halbe Stunde vor Schluss. Mehr unter www.dorotheenhuette.info. Petra Walheim