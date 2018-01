Kritik an Bahn-Plänen: „Drei IC-Züge am Tag reichen nicht“

Stuttgart. Die Landesregierung lehnt Pläne zu einer abgespeckten Anbindung des geplanten S-21-Flughafenbahnhofs mit der Neubaustrecke Richtung Ulm/München ab. Sein Ministerium habe der Bahn gegenüber „klar und deutlich erklärt, dass es die Pläne nicht akzeptiert“, verkündete Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) auf der Online-Plattform Twitter. „Wir erwarten von der Bahn, dass die Anbindung des Flughafens an den Fernverkehr auf der Neubaustrecke im Zwei-Stunden-Takt erfolgt. Alles andere wäre ein Schildbürgerstreich“, sagte die Vize-Chefin der CDU-Landtagsfraktion, Nicole Razavi, der SÜDWEST PRESSE.

Am Montagabend bestätigte DB Fernverkehr öffentlich, dass es „mit heutigem Stand zwischen Ulm und Flughafen voraussichtlich drei Zugpaare des Fernverkehrs“ je Tag und Richtung geben werde. Zusätzlich seien aber 18 Verbindungen mit dem Regionalverkehr geplant.

Der dem „Stresstest“ zu Stuttgart 21 von 2011 unterstellte Fahrplan habe noch einen ganztägigen Zwei-Stunden-Takt einer IC-Linie aus München mit Halt am Flughafen vorgesehen, heißt es in einer Antwort Hermanns auf eine Anfrage des SPD-Verkehrsexperten Martin Rivoir. „Wir erwarten von der Deutschen Bahn, dass sie ihre gemachten Zusagen einhält und den neuen Flughafenbahnhof zu einer wirklichen Verkehrsdrehscheibe zwischen Fern- und Regionalverkehr, Bussen und Bahnen sowie Flugzeug und Auto entwickelt“, sagte Rivoir. „Drei IC-Züge am Tag reichen nicht“, sagte Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz. Mindestens alle zwei Stunden müsse auf der Strecke ein IC am Flughafenbahnhof halten. So sei es schließlich „zur Volksabstimmung versprochen“ worden.

S-21-Kritiker sehen sich dagegen bestätigt. „Die Flughafenanbindung ist von den S-21-Befürwortern maßlos überhöht worden und hat das Projekt fehlgeleitet. Murks bleibt Murks“, sagte der Tübinger OB Boris Palmer (Grüne), der bei der Schlichtung die S-21-Gegner vertreten hat, dieser Zeitung.

