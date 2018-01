Kribbelndes Comeback

Stuttgart. Mario Gomez musste über sich selber schmunzeln. 3157 Tage nach seinem letzten Spiel für den VfB Stuttgart habe es bei seiner Rückkehr gekribbelt wie bei einem kleinen Jungen, verriet er nach dem 1:0 gegen Hertha BSC. „Das hat mich an meine ersten Spiele hier erinnert, als die Bundesliga für mich noch etwas Galaktisches und Außerirdisches war.“

Fast 14 Jahre ist das her. Nun ist der Stürmer-Routinier dorthin zurückgekehrt, wo alles begann, um den VfB mit seinen Toren kurzfristig aus der Abstiegsgefahr zu retten und mittel- bis langfristig in obere Tabellenregionen zu führen. Getroffen hat der 32-Jährige, der sich am Samstag emotional zum aufstrebenden Jungprofi rückverwandelt fühlte, zwar nicht. Dennoch ließ er sich von Stadionsprecher Holger Laser, der ihn als Torschütze nannte, und den 57 181 Zuschauern, so sie denn mit dem VfB sympathisierten, feiern.

Wolfs Plan geht nicht auf

Tatsächlich aber mussten sich die Stuttgarter nach zuvor vier Bundesliga-Niederlagen in Folge ohne eigenes Tor beim Berliner Niklas Stark bedanken, dem, von Gomez bedrängt, ein Eigentor unterlief. (78.). „Null Prozent“ sei sein Anteil an dem Treffer gewesen, kokettierte Gomez hinterher. Er habe in dieser Szene schon abgeschaltet, eine Rote Karte für Stark und Elfmeter erwartet. Dass der Berliner dem VfB den Gefallen tat weiterzuspielen und den Ball im hohen Bogen über Torhüter Rune Jarstein ins eigene Tor schoss, nahm Gomez dankbar zur Kenntnis. Und ließ sich von der Kulisse bejubeln. „Man feiert ja nicht gegnerische Spieler, sondern besser den eigenen.“

Nach zuletzt vier Bundesliga-Niederlagen ohne Tor war das 1:0 enorm wichtig. Speziell auch für Trainer Hannes Wolf. Dessen Plan, Gomez mit Flankenbällen und Vorlagen zu füttern, nicht aufging. Anastasios Donis, Chadrac Akolo und Berkay Özcan konnten die von ihnen geforderten Zulieferleistungen nur selten erbringen. „Vieles ist im Mittelfeld verpufft“, erkannte Daniel Ginczek, der nach einer knappen Stunde für Donis eingewechselt worden war. So bestritt Gomez die meisten Zweikämpfe (26) und Sprints (28) aller VfB-Spieler, eroberte viele Bälle und leitete sie weiter. Das habe Gomez, der bei einem Kopfball knapp neben dem Pfosten (6.) und einem Abseitstreffer (32.) Pech hatte, sehr gut gemacht, lobte Sportvorstand Michael Reschke.

Und noch in einer Disziplin hatte der Mann mit der Rückennummer 27 die Nase vorn. Er gewann den Zweikampf mit seinem Berliner Pendant Davie Selke. Der ehemalige VfB-Jugendspieler aus Schorndorf, der zehn Jahre jünger ist als Gomez und ebenfalls die 27 trägt, hatte weitaus weniger Szenen als der Stuttgarter. In der 77. Minute wurde Selke gegen Vedad Ibisevic ausgewechselt, der an seiner alten Wirkungsstätte mit vielen Pfiffen empfangen wurde.

Auch wenn Gomez selbst nicht getroffen hat, so hat er seinem Team doch zumindest Glück gebracht. Die Berliner hatten bei einem Pfostenschuss von Valentino Lazaro (23.) Pech, und Salomon Kalou scheiterte in aussichtsreicher Position zuerst an VfB-Torhüter Ron-Robert Zieler (31.), dann freistehend an seinen eigenen Nerven (41.). Für Wolf war das 1:0 ein Akt ausgleichender Gerechtigkeit. In der Hinrunde habe sein Team oft gut gespielt und verloren. Jetzt war es umgekehrt, und die Stuttgarter fassen wieder Zuversicht. „Das ist ein wirklich guter Haufen mit einem einwandfreien Charakter“, sagte Gomez über den VfB 2018.