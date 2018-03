Kretschmann: Südwesten soll Mobilitätsland werden

Stuttgart. Dazu dürfe man in der Debatte um die Abgas-Affäre, Nachrüstungen und Fahrverbote den Fokus auf die Zukunft nicht vergessen. «Wir dürfen uns aber nicht mit dem Blick in den Rückspiegel begnügen», sagte er in einer Regierungsinformation am Mittwoch im Landtag in Stuttgart. Es gehe jetzt um die Entwicklung alternativer Antriebe und eine neue Mobilitätskultur. «Das Auto ist nicht mehr isoliertes Fortbewegungsmittel, sondern Baustein eines neuen, umfassenden Mobilitätssystems.»

Kretschmann wollte am Mittwoch mitteilen, wie die Gespräche zum Wandel in der Automobilwirtschaft vorankommen. Die Zusammenarbeit zwischen der Landesregierung und den Autobauern war mit Blick auf Herausforderungen wie Elektromobilität, autonomes Fahren und die Entwicklung emissionsfreier Antriebe im Sommer 2017 besiegelt worden.

Der Austausch, an dem auch Gewerkschafter und Wissenschaftler beteiligt sind, ist in sieben Themenfelder unterteilt. Je ein Fachministerium und ein Unternehmen haben gemeinsam die Federführung für einen Bereich.