Kretschmann sieht Vernetzung der AfD mit Verfassungsfeinden

Stuttgart/Berlin. Es gebe eine immer stärkere Vernetzung der Partei auch mit offen verfassungsfeindlichen Gruppen, sagte Kretschmann am Dienstag in Berlin. «Insofern ist das schon ein eminenter Faktor, der sich da aufbaut mit dem Rechtspopulismus.» Vizeregierungschef Thomas Strobl (CDU) sagte, die AFD sei eine Partei, die Rassismus und Antisemitismus in ihren Reihen nicht nur dulde, sondern beherberge. Dabei gebe es eine Arbeitsteilung in der AfD zwischen Biedermännern und Brandstiftern, wobei die Biedermänner nicht weniger schlimm seien. Seit den Vorfällen in Chemnitz gibt es Forderungen von Politikern, die AfD, die in vielen Parlamenten sitzt, zu beobachten.