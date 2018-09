Kretschmann: Sogwirkung von Patriotismus bei Ausgewanderten

Toronto. Das habe ihn auf seiner Nordamerika-Reise am meisten überrascht, sagte der Grünen-Politiker am Donnerstag (Ortszeit) in Toronto. Junge Leute, die im Silicon Valley gelandet seien, hätten ihn gefragt: «Warum ruft ihr uns nicht zurück? Warum bietet ihr uns nicht was an - einen guten Job irgendwo?» Die Leute würden ihrer Heimat etwas zurückgeben wollten. «Das sollten wir nicht unterschätzen.» Es gehe um «knackige, junge Leute», die etwas drauf hätten - denen müssten Angebote gemacht werden, sagte Kretschmann. Der Aufenthalt in Kanada stellt die letzte Station seiner Nordamerika-Reise dar.