Kreisliga-Spielabbruch: Kicker will bei Rassismus aufhören

Stühlingen. «Wenn so etwas noch mal vorkommt, höre ich auf, Fußball zu spielen», sagte der Stürmer der «Sport Bild» (Mittwoch). Wegen rassistischen Beleidigungen aus dem Publikum hatte der Ghanaer vor eineinhalb Wochen «total schockiert» und «schwer verletzt» den Platz verlassen. Die Partie beim FC Weizen in Südbaden in der Kreisliga A Ost Hochrhein war kurz vor Schluss abgebrochen worden, weil sich die Mitspieler vom SC Lauchringen Kebba angeschlossen hatten. Der FC Weizen hatte sich für die Vorkommnisse entschuldigt.

Zuletzt hatte Mesut Özil mit seinem Rücktritt aus der Nationalmannschaft eine Rassismus-Debatte ausgelöst. «Auch das war Rassismus», sagte Amateurfußballer Kebba. «In den sozialen Netzwerken wurden hässliche Dinge gesagt. Ich kann seinen Rücktritt verstehen, ich hätte es nicht anders gemacht.»