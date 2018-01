Krämer und Schöngeist

Paris. Das fette, blaue „L“ im Kreis ist eines der bekanntesten Markenzeichen in Frankreich, es steht für die Supermarktkette Leclerc. Im Hexagon, dem Sechseck, wie die Franzosen liebevoll ihre Landschaften nennen, stehen die Leclerc-Supermärkte zumeist auf der grünen Wiese vor den Metropolen, Städten oder Dörfern: riesige Einkaufstempel, die sich von anderen vor allem durch ihre kulturelle Nische unterscheiden. Im vom Supermarkt abgetrennten Espace Culturel geben sich Literatur und Musik ein Stelldichein. Mehr noch: Leclercs kulturelle Ecke ist der zweitgrößte Buchhändler Frankreichs. Insgesamt gibt es 200 Kultur-Nischen.

Das Verdienst dieses kulturellen Erfolgs inmitten eines gewöhnlichen Supermarkts gebührt dem Inhaber und PDG, président directeur général, Michel-Edouard Leclerc, 65, dem einzigen Sohn des Firmengründers Edouard Leclerc, der die Supermarktkette einst in seinem Heimatort Landerneau im Finistère, Bretagne, gegründet hat. Michel-Edouard hat, nach Schuljahren in Ordensschulen, mit 15 Jahren im väterlichen Betrieb als Lehrling angefangen. Er studierte dann Mathematik und Ökonomie, promovierte bei Raymond Barre, der später als Regierungschef und Finanzminister wirkte.

Einmal in der Woche kann man den leidenschaftlichen Leser Michel-Edouard Leclerc im Espace Culturelle irgendeines seiner Supermärkte beim Schmökern in den Neuerscheinungen treffen. Vier Millionen Bücher hält die Firma in den Lagern vor. Seinem Hobby, die in Frankreich so beliebten und weitverbreiteten bandes dessinnées, also dem Comic, ist in den Espace Culturelle Leclerc natürlich besonderer Platz eingeräumt; auf diese Weise ist Leclerc tatsächlich zum größten Comichändler Frankreichs und der angrenzenden frankophonen Regionen geworden.

Mehr noch: Leclerc ist ein manischer Sammler dieser bildhaften Erzählweisen, er ist zudem Herausgeber etlicher Werke und stattet immer wieder seine Lieblingscomics mit Vorworten aus. Leider seien Comics noch nicht als vollwertige Literatur anerkannt, sagte er im Gespräch mit einem Radiosender: „Das zu ändern, ist meine Aufgabe!“

Denn „die Rolle des Buchhändlers“, sagt er, „ist die eines leidenschaftlichen Vermittlers.“ Zusammen mit den Autoren hätten die Buchhändler eine Mission: „Ganz allgemein das gute Buch zu bewerben, ja die Literatur, die Kultur des Lesens, zu verteidigen!“ Leclerc hat sein literarisches Engagement so weit getrieben, dass er einen Literaturpreis gestiftet hat, den Prix Landerneau, benannt nach seinem Geburtsort in der Bretagne sowie der Urzelle der Supermarktkette Leclerc.

Leclerc bezeichnet sich selbst augenzwinkernd als „Mäzen des Finistère“, eines Départements in der Bretagne. Er ist nicht nur Sponsor des alljährlichen Festival International de la Bande Dessinée in Angoulême, eines der wichtigsten Comic-Festivals in Europa, sondern hat auch Culturissimo ins Leben gerufen, ein Gratis-Fest der Lektüren und Konzerte, organisiert von den Espace Culturelles der Leclerc-Märkte. Michael Fischer