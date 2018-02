Korkuts Heimdebüt: VfB braucht Sieg für schlechte Stimmung

Stuttgart. Weil es zuletzt beim 1:1 in Wolfsburg auch dem neuen Trainer nicht gelang, die trostlose Auswärtsbilanz des VfB ohne einen einzigen Sieg zu beenden, sind die Schwaben im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) zum Gewinnen verdammt. Sonst droht in der Fußball-Bundesliga der Sturz in den Tabellenkeller.

Korkut aber will seine Elf trotz einer Bilanz von nur einem Sieg in den zurückliegenden neun Partien nicht zu vorsichtig einstellen, sondern das Spiel gegen die zuletzt ebenfalls schwächelnde Borussia dominieren. „Wir werden uns auf unser Spiel konzentrieren, wir werden versuchen, unser Spiel durchzudrücken“, sagte Korkut. Dabei kann er auch wieder auf Holger Badstuber zählen. Ob der Abwehrchef nach einer Adduktorenverletzung in der Startelf steht, ließ der Trainer offen.

Die ersatzgeschwächten Gäste hoffen dagegen auf die Rückkehr ihres Spielmachers und Torjägers Raffael. Der Brasilianer trainierte nach Wadenproblemen am Donnerstag erstmals wieder. Die Statistik spricht für die Elf von Trainer Dieter Hecking, die für den VfB derzeit so etwas wie ein Angstgegner ist: Die Borussia gewann die vergangenen fünf Pflichtspiele gegen die Stuttgarter.