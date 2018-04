Korkut skeptisch bei Tests mit Gelben Karten für Trainer

Stuttgart. «Da ich nicht viele sehen würde, wenn überhaupt eine, würde mir das wahrscheinlich nicht so viel ausmachen, ob es die geben würde oder nicht. Vielleicht gibt's ja auch grüne Karten für gutes Verhalten, dann kann man sich da einen Bonus aufbauen», scherzte Korkut am Donnerstag in Stuttgart.

Den Sinn eines solchen Hilfsmittels stellte er vor dem Auswärtsspiel in Dortmund am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) infrage. «Warum muss man das nach außen hin zeigen? Wenn man ein gutes Gefühl hat als Schiedsrichter kann man da kurz hingehen und mit zwei Sätzen darauf hinweisen, dass es jetzt genug ist. Da braucht man keine Karten», sagte Korkut.

Die FIFA testet die Verwarnungen für Coaches derzeit bei Jugendturnieren. «Durch die Gelbe Karte bekommt der Trainer die Information, dass er sich zusammennehmen muss, sonst ist er beim nächsten Mal fällig», hatte FIFA-Vize-Generalsekretär Zvonimir Boban der «Sport Bild» (Mittwoch) gesagt.